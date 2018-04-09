رهائن ومسلحون من المعارضة السورية يغادرون دوما

الشارقة 24 – رويترز:



أظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام سورية، وصول الدفعة الأولى من الرهائن الذين أطلق سراحهم من مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلى معبر تسيطر عليه القوات الحكومية، يوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق أوسع نطاقاً، لإجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة إلى شمال سوريا.



ويمنح الاتفاق الذي رعته روسيا، وجرى التوصل إليه يوم الأحد، ممراً آمناً لمسلحي المعارضة من آخر معقل لهم قرب دمشق، مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة، مئات الرهائن وأسرى الحرب.



وتوازياً مع وصول الدفعة الأولى من الرهائن، غادرت حافلة تقل عشرات المسلحين وأسرهم المنطقة المحاصرة، في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بشمال سوريا، في ترتيب من المتوقع أن يكتمل خلال بضعة أيام.