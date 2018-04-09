مارتن غريفيث: دول الجوار تؤكد أهمية وجود يمن مستقل ومزدهر

الشارقة 24 – كونا:



صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأحد، بأن جميع دول جوار اليمن تؤكد أهمية وجود يمن مستقل ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع دول الجوار.



وأضاف غريفيث في تصريح صحافي، عقب لقائه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، أنه سيقدم خلال الأيام القادمة إيجازاً إلى مجلس الأمن الدولي حول الزيارات التي قام بها لسلطنة عمان واليمن والمملكة العربية السعودية.



وذكر أنه وصل إلى مسقط أمس السبت، في أول زيارة يقوم بها لها بصفته مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكداً اهتمامه بتحقيق السلام في اليمن.



وأوضح أنه في المرحلة الحالية يستمع إلى الجميع، حيث قام بزيارة الرياض كما زار اليمن وسيعود إلى الرياض مرة أخرى.



وقال غريفيث إنه لمس خلال زياراته رغبة حقيقية لتحقيق السلام، وبدء مفاوضات سياسية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مؤكداً اهتمام المنظمة في التوصل إلى تسوية للنزاع في أقرب فرصة.