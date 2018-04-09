الجبوري يدعو للتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة

الشارقة 24 - د ب أ:



أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، يوم الأحد، أن التعاون المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، كفيل بتحقيق الاستقرار في كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها.



وقال الجبوري للصحافيين، بعد اجتماعه برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني "نحن ماضون في التنسيق بخصوص كركوك، والأمن لا يتجزأ، ولا يمكن أن تتعدد مفاصل الحفاظ على الأمن، وإنما التعاون المشترك بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة والقوات الأمنية كفيل بتحقيق الاستقرار في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها".



وعن كيفية حل المشاكل بين أربيل وبغداد، أوضح الجبوري أنه "باتت الأمور تتجه نحو أجواء تفاهم أفضل ومعالجة جميع المشاكل العالقة بين الجانبين طالما ظل باب الحوار مفتوحاً".



ودعا الجبوري كافة الأطراف السياسية، إلى "ضرورة البحث عن التفاهمات التي قد تحصل في مرحلة ما بعد الانتخابات، حتى لا تطول فترة تشكيل الحكومة وتحدث نوعاً من الفراغ، ما يؤثر سلباً على الأوضاع".



وكان سليم الجبوري قد وصل في وقت سابق إلى أربيل، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من كبار مسؤولي إقليم كردستان.