أبو الغيط يدين عنف الاحتلال تجاه الفلسطينيين

الشارقة 24 – كونا:



حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان اليوم الأحد، الكيان الصهيوني المسؤولية عن الشهداء الذين سقطوا جراء حملة البطش والعنف، الذي تمارسه قواته المحتلة، في مواجهة التظاهرات السلمية.



وشدد أبو الغيط، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأكد أن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى تدخل من جانب المجتمع الدولي، محذراً من أن استمرار العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاقها نحو مزيد من العنف والتصعيد.



وأوضح في الوقت ذاته أن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها القطاع، تستلزم توجيه الدعم للفلسطينيين وليس تصويب الرصاص إلى صدورهم.



ولفت أبو الغيط إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تهدد بإشعال المنطقة، وأن حالة الصمت الدولي إزاء ما يجري تشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من العنف، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.