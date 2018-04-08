خليفة بن سلمان يؤكد أهمية القمة العربية المرتقبة بالرياض

الشارقة 24 – كونا:

شدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، على أهمية مؤتمر القمة العربية الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية الشهر الجاري في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني السفراء العرب ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج القمة العربية المقبلة في الدفع نحو مزيد من العمل العربي المشترك، الذي يحقق وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات، وأن تكون مصدر خير للدول والشعوب العربية.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسلامية.

وقال إن أوضاع الأمة العربية تتطلب العمل بكل قوة لتعزيز الصف العربي ووحدة كلمته وتجاوز ما مرت به من منعطفات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ضرورة الحذر واليقظة من المحاولات المستمرة لاستهداف الأمة العربية.

وأكد حرص مملكة البحرين، على تطوير التعاون مع الدول الخليجية والعربية الشقيقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيداً بما يبذله سفراء الدول الخليجية والعربية من جهود لتقوية الروابط والعلاقات التي تجمع دولهم بالمملكة.

من جانبهم، هنأ السفراء المعتمدون لدى البحرين رئيس الوزراء بمناسبة كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم اكتشافها مؤخراً بالمملكة.