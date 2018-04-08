"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم بـ "الكيماوي" على دوما

الشارقة 24 – واس:

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، الذي استهدف دوما بالغوطة الشرقية في دمشق، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، مما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، باعتبار ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد موقف المنظمة الذي أقرته بيانات القمة الإسلامية وقرارات الاجتماعات الوزارية، الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار بيان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.