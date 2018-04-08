مصرع قيادي حوثي في غارات "للتحالف" جنوب الحُديدة

الشارقة 24 – وام:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات على مفرق جبل رأس زبيد وحيس جنوب الحديدة، أسفرت عن مقتل قيادي حوثي وعشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وسط انهيار في صفوفها ليشكل ذلك ضربة موجعة وإرباكاً في صفوفها على الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت غارات التحالف، تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات في ضواحي مديرية الجراحي.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في ظل استمرار تمشيط جيوب الحوثيين على الساحل الغربي.

وفي تصعيد لإرهاب الحوثيين تجاه أبناء الشعب اليمني، نفذت ميليشيات الحوثي الإيرانية عملية إرهابية استهدفت قصف منزل أحد المواطنين الواقع على أطراف مديرية حيس، وأسفرت عن إصابة جميع أفراد الأسرة وتهدم المنزل، وذلك بعد عملية تسلل لعناصرها إلى أحد المنازل على أطراف المديرية تلقت على إثرها هزائم موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح.