ولي العهد السعودي يصل إلى باريس في زيارة رسمية

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى باريس

الشارقة 24 – كونا:

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد في زيارة رسمية.

وسيعقد الأمير محمد بن سلمان يوم غد الإثنين، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، ويلتقي الثلاثاء بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات عدة أبرزها الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

ويطمح الجانبان السعودي والفرنسي، إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي وعقد شراكة استراتيجية جديدة.

ويتوقع مراقبون، أن تثمر الزيارة اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، لاسيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.

وستفتح الزيارة الطريق لعلاقات اقتصادية مهمة بين الجانبين، وستعزز التعاون الاستثماري والتجاري وستؤسس لمرحلة مهمة في العلاقات الثنائية.

وتندرج الزيارة ضمن رغبة البلدين في إعلان شراكة استراتيجية جديدة في ضوء "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتوفر خطة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" آفاقاً جديدة للمنشآت الفرنسية، لاسيما في مجالات المدن المستدامة وإدارة الموارد والصحة والتدريب والطاقات والسياحة والاستثمار.

ووفقاً لتقارير فرنسية، فإن حجم صادرات فرنسا إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثناء الصادرات من اللوازم العسكرية بلغ 4.14 مليار يورو "نحو 5 مليارات دولار" مقابل 3.14 مليار يورو "نحو 850ر3 مليار دولار في عام 2015.

وفي المجال السياسي، تقوم العلاقات بين فرنسا والمملكة على مصالح استراتيجية مشتركة، تتمثل في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب والتقاء وجهات النظر بشأن الأزمات في المنطقة.

ومن المنتظر أن يعقد الامير محمد بن سلمان لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين يبحث خلالها مستجدات الاحداث الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب ودور التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".