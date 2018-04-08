مقتل 49 بـ "الكيماوي" في دوما... ودمشق تنفي

الشارقة 24 – رويترز:

قال عمال إنقاذ ومنظمة إغاثة طبية إن هجوماً كيماوياً على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية أسفر عن مقتل العشرات، فيما قالت واشنطن إن التقارير إذا تأكدت ستتطلب رداً دولياً فورياً.

وقال بيان مشترك صادر عن الجمعية الطبية السورية الأميركية، وهي منظمة إغاثة طبية، والدفاع المدني السوري، الذي يعمل في مناطق المعارضة، إن 49 شخصاً قتلوا.

ونفت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا شن أي هجمات كيماوية فور انتشار التقارير مساء السبت وقالت إن مقاتلي المعارضة في مدينة دوما في حالة انهيار وينشرون أنباء كاذبة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي مزعوم في دوما "مروعة" وإنها إذا تأكدت فإنها "تتطلب رداً دولياً فورياً من المجتمع الدولي".