مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

الشارقة 24 – وام:

أعربت مصر عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب سلطات الاحتلال، ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أوقع حتى الآن عشرات الشهداء والجرحى بينهم 48 طفلاً.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفض مصر استخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالعمل الجاد، من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن باقي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.