30 قتيلاً بغارات للنظام السوري على دوما

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ثلاثين شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، قُتلوا يوم السبت، بغارات للنظام السوري على مدينة دوما آخر جيب للمعارضة في الغوطة الشرقية.

وأوضح المرصد، أنه تمت إعادة النظر في حصيلة القتلى الذين كان عددهم تسعة، بعد ضربات دامية مساءً والعثور على جثث إضافية تحت الأنقاض.

وكثفت قوات الحكومة السورية وقوات المعارضة، يوم السبت، الهجمات المتبادلة على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، في الوقت الذي كانت الحكومة تضغط فيه بهجوم عسكري لاستعادة آخر جيب للمعارضة بالقرب من المدينة.

وسيطرت القوات الحكومية على ما لا يقل عن 50 مزرعة في محيط دوما، في معركتها ضد "جيش الإسلام" الذي يسيطر على المدينة.