بإسناد إماراتي.. التحالف العربي يدمر مواقع وآليات عسكرية للحوثيين

الشارقة 24 – وام:

دمرت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، مواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، بجبهة الساحل الغربي لليمن، في غارات وعمليات نوعية أربكت صفوف الميليشيات، وأنهكت قدراتها العسكرية، وسط مصرع وفرار العشرات من عناصرها.

ودمر التحالف العربي، مواقع وتجمعات للميليشيات وعشرات الآليات العسكرية، في مناطق البرح غرب تعز والتحيتا ومصبرية الواقعة شرق الجراحي على الساحل الغربي لليمن، في ضربات نوعية وقاصمة أسفرت عن انهيارات متسارعة، وحالة من الإرباك في صفوف الميليشيات، في ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.

وتصدت قوات الشرعية اليمنية، مدعومة من قوات التحالف العربي، لمحاولات تسلل بائسة لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي لليمن، كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين، تلقوا على إثرها هزائم موجعة.

وبدأت قوات الشرعية اليمنية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، فضلاً عن إضعافها لدرجة كبيرة سطوة تلك الميليشيات على مواقع بالساحل الغربي.