مقتل 2 من قيادات ميليشيا الانقلاب الحوثية باليمن ‏

من غارات التحالف العربي على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن - أرشيفية

الشارقة 24 – واس:



واصل الجيش الوطني اليمني تقدمه الميداني، في العديد من الجبهات القتالية، التي يخوضها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.‏



وأوضح مصدر عسكري يمني، أن ‏الجيش خاض معارك عنيفة في منطقة كتاف البقع شرقي ‏محافظة صعده، وتركزت في محيط جبل ‏اتيس وجبل المليل، المطلين على منطقة الفرع، ‏الواقعة ‏بين جبهة المليل من الميسرة وجبهة نهوقه الصوح في ‏كتاف.‏



وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن ‏المعارك لا تزال على أشدها وسط ‏تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش الوطني وتكبد ‏الميليشيا ‏خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏



من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية ‏للميليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.‏



وأكد المصدر أن طيران التحالف شن أكثر من 8 غارات طالت تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية، في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع وأسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها من بينهم القيادي ‏الحوثي، أحمد حسين معياد ‏وتدمير آليات قتالية.‏

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وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي آخر مصرعه، في هجمات جوية، استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية.‏



وذكر مصدر ميداني يمني، أن غارات التحالف طالت تجمعات ‏للميليشيا الانقلابية في مبنى حولته الميليشيا إلى غرفة عمليات لإدارة عملياتها القتالية، ولقي القيادي الحوثي ‏المكنى أبو قصي مصرعه في تلك الغارات، إلى جانب آخرين من العناصر المتمردة‏ كما تم تدمير مخزن أسلحة ‏للمليشيا، بعد أن حولت مبنى ‏المعهد ‏الفني في المديرية إلى مخزن أسلحة وتجمع لعناصرها الانقلابية.