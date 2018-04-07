سفير فلسطين في واشنطن: الوضع في غزة يستعجل خطة سلام

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين في غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال السفير الفلسطيني في واشنطن الجمعة، إن الوضع في غزة متفجر ويظهر الحاجة الملحة إلى خطة سلام، لكن الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات سلبية.

وأضاف السفير حسام زملط "أنظروا إلى الوضع في غزة سوف ينفجر عاجلاً أم آجلاً، وليس لدينا وقت للانتظار".

واعتبر زملط أن الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي، تستحق أشد إدانة من جانب الإدارة الأميركية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات من أجل فرض احترام القانون الدولي.

وتابع "كل ما نراه هو قيام الإدارة الأميركية بمنع محاولاتنا في مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية. للأسف هذه ليست إشارات جيدة".

وقال الدبلوماسي الفلسطيني "كنا نأمل في أن تساعد هذه الإدارة الأميركية في إبرام اتفاق سلام، وقد عملنا على ذلك بحسن نية"، إلى أن اتُخذ قرار باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن استئناف الاتصالات ممكن فقط إذا عادت إدارة ترامب إلى حل على أساس دولتين على حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.