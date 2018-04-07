التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً للحوثي

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية "صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة.

وقال العقيد المالكي: إن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية، من قبل الميليشيات الحوثية، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره، من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية، ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار.