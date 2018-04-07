تعهدات دولية بتقديم 11 مليار دولار إلى لبنان

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين المنعقد في باريس، تعهدت بتقديم حوالي 11 مليار دولار، في صورة قروض ومنح، لتمويل الخطة الاستثمارية للبنان.

وقال ماكرون في كلمته في ختام المؤتمر: بصورة إجمالية تمكن المؤتمر وسيتمكن من توفير أكثر قليلاً من 11 مليار دولار في صورة التزامات عامة، وأضاف "هذا أصبح له معنى، فقط وقبل كل شيء بفضل التزام الحكومة اللبنانية وإصرارها الواضح على إحداث تحول في البلاد والقيام بإصلاحات جوهرية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد عرض على المؤتمر برنامج الاستثمار متوسط الأجل في لبنان، والذي يشمل حوالي 250 مشروعاً مختلفاً.

وكانت السفارة الفرنسية في بيروت، قد ذكرت في تغريدة على موقع تويتر، أن السعودية تعهدت بتقديم مليار يورو "1.2 مليار دولار"، لدعم مشروعات التنمية في لبنان خلال المؤتمر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: إن بلاده سوف تدفع 400 مليون يورو للبنان، في صورة قروض بشروط تفضيلية، و140 مليون يورو في صورة منح.

كما ذكرت السفارة الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم إلى لبنان قروضاً بقيمة 150 مليون يورو، فيما ستقدم إيطاليا 120 مليون يورو، وبريطانيا 130 مليون يورو.

يذكر أن مؤتمر باريس هو واحد من ثلاثة مؤتمرات، عقد أولها في روما في فبراير الماضي، وتم التعهد خلاله بتقديم أكثر من 450 مليون يورو "550 مليون دولار" لدعم الجيش اللبناني، والثاني في باريس الجمعة، بينما سيعقد الثالث في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيركز على مساعدة البلاد في استضافة اللاجئين السوريين.