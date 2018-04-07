ارتفاع ضحايا هجومي مقديشو إلى 7 قتلى

الشارقة 24 - وكالات:

أعلن مسؤولون صوماليون، أن سيارتين مفخختين انفجرتا في حادثين انتحاريين منفصلين، عند نقطتي تفتيش في مقديشو، يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من عناصر قوات الأمن، وخمسة مدنيين، وذلك في هجومين أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عنهما.

وقال ضابط الشرطة الصومالية محمد ضاهر: إن قوات الأمن اعترضت أول انتحاري بسيارته المفخخة عند مفترق طرق بالمدينة، ما تسبب في قيامه بتفجير عبوته الناسفة، وأصيب ثلاثة ضباط.

وبعد فترة قصيرة من الانفجار الأول، انفجرت سيارة مفخخة أخرى عند مفترق طرق قريب.

وقال ضابط الشرطة علي حسن كوليمي إن خمسة مدنيين واثنين من أفراد قوات الأمن قتلوا، إلى جانب إصابة عشرة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأميركي، أنه قتل ثلاثة متطرفين في ضربة جوية نفذها في الصومال، مستهدفاً حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم": إنها نفذت الضربة يوم الخميس قرب بلدة جيلب الواقعة على بعد 370 كيلومتراً تقريباً جنوب غربي مقديشو.