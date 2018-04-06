مقتل 40 سورياً وقوات النظام تتوغل في دوما

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 40 مدنياً على الأقل قتلوا، في غارات جوية جديدة على دوما، آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى انتهاء الهدوء المستمر منذ عشرة أيام.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد: إن من بين القتلى خمسة أطفال، وأضاف أن الطائرات السورية والروسية شنت الغارات الجوية، وأن 12 غارة جوية على الأقل استهدفت دوما في الغوطة الشرقية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وقوع الضربات الجوية قائلة إنها كانت رداً على استهداف المسلحين داخل دوما ضاحية حرستا قرب دمشق بالقصف.

واتهمت الوكالة، جيش الإسلام بعرقلة التنفيذ المستمر لاتفاق بوساطة روسية لإجلاء مقاتلي الفصيل من دوما إلى شمالي سوريا، مقابل إطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى جيش الإسلام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام حكومية سورية، بأنه تم تعليق عمليات الإجلاء من بلدة دوما، مساء الخميس، بعد أيام قليلة من مغادرة مئات من مقاتلي المعارضة وأقاربهم إلى مناطق في شمال سوريا.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن قوات الحرس الجمهوري السوري توغلت في مدينة دوما.

من جهته، قال محمد علوش المسؤول السياسي في جيش الإسلام في سوريا، في تصريح صحافي إن جماعته لا تريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا، للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع حول مدينة دوما.