8 شهداء و1116 جريحاً بـ "جمعة الكوشوك" في غزة والضفة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، استشهاد ثمانية فلسطينيين، وإصابة 1070 آخرين، بينهم 12 امرأة و48 طفلاً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين السلميين، وقوات الاحتلال، في "جمعة الكوشوك"، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أشرف القدرة: إن حالة الإصابات التي وصلت المستشفيات الطبية في القطاع، تنوعت بين طفيفة وخطيرة.

يأتي ذلك، في وقت شارك فيه آلاف الفلسطينيين، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، في تأبين 15 شهيداً قتلوا الجمعة الماضية، وسط استمرار لفعاليات مسيرات "العودة الكبرى".

وبدأت المواجهات عقب أداء صلاة الجمعة، داخل وفي محيط، خيام اعتصام يقيمها الفلسطينيون في الطرف الشرقي لقطاع غزة، ضمن "مسيرات العودة" التي انطلقت الجمعة الماضية.

وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال، المسيرة السلمية التي انطلقت من وسط قرية بلعين غرب محافظة رام الله والبيرة، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة جدار الضم والتوسع العنصري، أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، تجاه المشاركين من أهالي القرية والمتضامنين الأجانب، وصورت المتظاهرين من أعلى الأبراج العسكرية، ما أدى إلى إصابة 46 فلسطينياً، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في "جمعة الكوشوك".