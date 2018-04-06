مقتل مدنيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات النظام السوري على دوما

جانب من الدمار الذي خلفه قصف الطيران الحربي للنظام السوري لمدينة دوما في سوريا – أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

قتل مدنيان على الأقل الجمعة، في غارات لطيران النظام السوري على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "12 غارة استهدفت عدة مواقع في مدينة دوما، وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية استهدفت الجمعة مدينة دوما، آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، وذلك في أول ضربات تشهدها الغوطة الشرقية منذ أيام.

وأكد التلفزيون أن جماعة جيش الإسلام، كانت قد قصفت معبراً خارج دوما ومنطقة سكنية، مما دفع القوات الجوية للرد.

ولم يصدر تعليق من الجماعة.