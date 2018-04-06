الكويت مراقباً جديداً للجامعة العربية في الأمم المتحدة بجنيف

الشارقة 24 – وام:

قدم السفير الكويتي علي السماك، الجمعة، أوراق اعتماده مراقباً دائماً جديداً لجامعة الدول العربية، لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ليكون أول سفير كويتي يتولى هذا المنصب.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن السفير السماك ومولر اتفقا على ضرورة التواصل والتعاون إضافة إلى الدعم لتسهيل عمل بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ومنظماتها الاخرى في جنيف.

ويأتي اعتماد السفير السماك، إثر قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية رقم 149 في القاهرة في مارس الماضي ترشيحه لهذا المنصب.