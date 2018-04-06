فشل المباحثات الثلاثية في الخرطوم بشأن سد النهضة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الجمعة، أن الجولة الجديدة من المحادثات بشأن سد النهضة فشلت.

وقال غندور للصحافيين في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم "جلسنا وناقشنا كثيراً من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك".

وأضاف "أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق".

وتابع الوزير السوداني "لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية"، ولم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات".

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توتراً، وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.