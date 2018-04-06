بسبب خلافات فنية

فشل المباحثات الثلاثية في الخرطوم بشأن سد النهضة

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 12:11 م
  • وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
    وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
فشل الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد الخميس في الخرطوم حول أزمة سد النهضة، في اختراق جدار الأزمة المستمرة منذ أشهر.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الجمعة، أن الجولة الجديدة من المحادثات بشأن سد النهضة فشلت.
 
وقال غندور للصحافيين في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم "جلسنا وناقشنا كثيراً من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك".
 
وأضاف "أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق".
 
وتابع الوزير السوداني "لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية"، ولم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات".
 
وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توتراً، وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.