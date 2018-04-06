تعليق عمليات إجلاء المعارضة في دوما السورية

مدنيون في حافلة لدى مغادرتهم دوما بالغوطة الشرقية، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ووسائل إعلام حكومية سورية، بأنه تم تعليق عمليات الإجلاء من بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق مساء الخميس، بعد أيام قليلة من مغادرة مئات من مقاتلي المعارضة وأقاربهم إلى مناطق في شمال سورية.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن التعليق جاء بعد خلاف بين جماعة "جيش الإسلام" والجانب الروسي.

وأضاف، أن "جيش الإسلام" مستاءة من الإجراءات التي اتخذت ضد المهجرين الذين تم إجلاؤهم مؤخراً، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن تعليق الدفعة الرابعة جاء نتيجة للانقسامات داخل جماعة "جيش الإسلام"، وقالت إن الحافلات التي دخلت دوما يوم الخميس من أجل عمليات الإجلاء خرجت خالية.

ودوما هي آخر مدينة تسيطر عليها فصائل المعارضة في ضواحي الغوطة الشرقية بدمشق.