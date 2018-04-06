الشرعية تتقدم في نهم واليمن يثمن جهود التحالف العربي

الشارقة 24 – واس:

أحرز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، يوم الخميس، تقدماً كبيراً ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله الشندقي: إن الجيش تمكن من تحرير جبال الصخر، والجبل الأحمر في مديرية نهم، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد المعارك التي دارت الخميس، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة.

وأوضح أن قوات الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، خاضت معارك شرسة ضد الانقلابيين، أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلاً في صفوف الميليشيات وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق مركبتين وتدمير عتاد عسكري كبير.

وأكد الشندقي أن المعارك ما تزال مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف عناصر الميليشيات.

مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي

من جهة أخرى، ثمّن محافظ ذمار اللواء علي القوسي، جهود الدعم والإسناد الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في سبيل استعادة الدولة اليمنية، وقطع يد إيران في المنطقة.

وأشاد القوسي، خلال تفقده سير العمليات العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بالبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية لتخليص البلاد من سيطرة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن محافظتي ذمار والبيضاء ستكونان هذا العام على موعد مع التحرير، وأن 2018م هو عام استكمال النصر ودحر الانقلاب.

وأوضح أن زيارته، هذه تأتي في إطار الاستعدادات التي تجري بوتيرة عالية من قبل قيادة الشرعية والتحالف العربي، لبدء العمليات العسكرية في محور ذمار وتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيات.