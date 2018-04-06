أنقرة تُخيّر فرنسا بين الأكراد وتركيا

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الخميس، أن سياسة الجيش الأميركي حيال قتال تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا لم تتغير، بعد مناقشات مع الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، وأنه لم يتم تحديد جدول زمني للجيش لسحب القوات.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي في بيان صحافي بالبنتاغون: "كان اعتقادنا دائماً هو أنه مع وصولنا إلى النهاية في المواجهة مع داعش في سوريا، فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي فمن هذا المنطلق لم يتغير شيء فعلياً"، وأضاف أن ترامب لم يحدد للجيش الأميركي أي جدول زمني.

من جهتها، نبهت تركيا فرنسا، إلى أن عليها اختيار من تريده حليفاً لها لقتال داعش في سوريا، وحثتها على فعل ما هو ضروري لضمان مغادرة الفصائل الكردية المسلحة منطقة منبج بشمال سوريا.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك بعد لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "حلفاؤنا بحاجة لأن يختاروا الوقوف في صف تركيا في قتال داعش، وليس مع حزب الاتحاد الديموقراطي"، وأضاف "أردت التأكيد على أننا نتوقع ألا تفعل فرنسا شيئاً، لتشجيع أو دعم وحدات حماية الشعب الكردية".