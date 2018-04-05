السلمي يحذر من مخاطر التدخل الخارجي في الشؤون العربية

الشارقة 24 – وام:

قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إن الوضع الراهن الذي يمر به العالم العربي في ظل الظروف والمتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية وتداعياتها، يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والبرلمانات والمجتمعات العربية على حد سواء.

ونبه في كلمته اليوم الخميس أمام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة، إلى أن في مقدمة هذه التحديات ما تمثله القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، كما تمثل التدخلات الخارجية في الشؤون العربية تحدياً كبيراً حيث تعمل على إطالة أمد الصراعات الداخلية وما ينتج عنها من قتل وتهجير وتشريد ولجوء، في مسعى من بعض القوى الإقليمية والدولية لإشاعة الفوضى، وبث الفتن.

وأكد أن كل ذلك ساهم في تنامي التحدي الذي يمثله التطرف والإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية المسلحة، وتداعيات كل ذلك على الأمن القومي العربي ووحدة ونسيج المجتمعات العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي بادر بمجموعة من خطط العمل، للتحرك دعماً للقضايا العربية الاستراتيجية الكبرى، استشعاراً لِخطورة هذه التحديات على الأمن القومي العربي، شملت مختلف الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور مشعل السلمي، إلى أن التدخل الخارجي في الشؤون العربية من بعض الدول يمثل عدواناً على سيادة وأمن الدول العربية، وأدى لتفاقم الأوضاع فيها.

مؤكداً أن استمرار النظام الإيراني في احتلال جزر الإمارات الثلاث، وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية وتكوين، ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل المجتمعات العربية، كل ذلك يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي.