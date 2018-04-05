الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في البيضاء

الشارقة 24 – واس:

مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، تمكن الجيش اليمني اليوم الخميس، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح مصدر عسكري، أن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع الاستراتيجية في منطقة "قانية" شمالي البيضاء، ومنها جبل "الفالق" وهضبة "رمضة" وجبال الوعيل وخرفان المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.

وأضاف، أن هذه الإنجازات تزامنت مع غارات جوية مكثّفة ومركزة لطيران التحالف استهدفت آليات وتجمعات وتحركات للمليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للمليشيات.

سياسياً، أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، يؤكد أن طريق السلام يبدأ بتخلي الميليشيات الحوثية عن السلاح والتزامها بالمرجعيات المتفق عليها.

وأكد خلال لقائه السفير الكندي غير المقيم لدى اليمن دينيس هوراك الخميس، حرص الحكومة اليمنية الشرعية على تحقيق السلام الدائم المستند لهذه المرجعيات والذي يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية القوية دولة النظام والقانون.