الأردن: المشاركة بالتحالف العربي تنسجم مع القانون الدولي

الشارقة 24 – كونا:

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية في اليمن تأتي في إطار القانون الدولي مؤكداً أهمية انتهاء الأزمة اليمينة، والتوصل إلى حل دون تدخل خارجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، عقده الصفدي مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب مباحثات ركزت على الأوضاع الإقليمية وعلاقات التعاون المشترك، والحرب على الإرهاب.

وأكد الصفدي في رد على سؤال بشأن المساعدات الألمانية العسكرية للأردن، ومشاركة الأخير في تحالف دعم الشرعية في اليمن أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي في حالات الحرب والسلم، وتؤكد ضرورة التوصل إلى حل للازمة اليمنية وفق القرارات الأممية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير الأردني التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن المدينة المحتلة يجب أن تكون ضمن مفاوضات الحل النهائي.

وحول الأزمة في سوريا قال الصفدي، إن الجنوب السوري في غاية الأهمية للأردن ويجب ألا تكون هناك حقائق تهدد أمن المملكة، مؤكداً أن منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا تمثل أولوية للأردن ومهمة لحقن دماء السوريين.