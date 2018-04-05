شهيدان و3 جرحى في غزة برصاص الاحتلال

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 صيادين ببحر غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحافي، إن فلسطينياً استشهد بعد قصفه بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة، فيما استشهد الشاب شادي الكاشف "34 عاماً" متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن 3 صيادين أصيبوا برصاص الاحتلال قبالة سواحل مدينة غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى إلى 21 شهيداً وأكثر من 1500 مصاب.