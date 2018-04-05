الحكومة التركية: النهاية اقتربت بـ "تل رفعت" السورية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده عازمة على "تطهير" منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عنه القول، الخميس، إن "النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة تل رفعت أيضا".

وقال إن "بلاده لا تسمح بتقسيم تراب ووحدة سوريا أو إجراء تغيير (ديموغرافي) فيها مبني على المذهبية"، وشدد على أن "هذا الأمر غاية في الأهمية ".

كانت تركيا سيطرت في مارس الماضي على منطقة عفرين التي كان يسيطر عليها المسلحون الأكراد أيضاً، وذلك بعد قتال استمر نحو شهرين.