الجامعة تدعو لاستعادة المخطوطات الفلسطينية المسلوبة

الشارقة 24 – وام:

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تكثيف الجهود من أجل استعادة المخطوطات العربية المسلوبة، خاصة الفلسطينية التي سلبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال نكبة 1948 وحرب 1967.

جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أمام احتفالية يوم المخطوط العربي، في دورته السادسة التي عقدت، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة، تحت شعار "القدس.. عندما يكون التراث أسيراً".

وشدد أبو الغيط، على ضرورة إعداد مادة إعلامية توضح المخطوطات التي سلبت، وأهميتها وتوضح للعالم بأسره ممارسات الكيان القوة القائمة بالاحتلال، في هذا المجال إلى جانب الممارسات اللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.