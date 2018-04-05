إجلاء 1200 مقاتل ومدني من دوما إلى شمال سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

غادر مساء الثلاثاء، نحو 1200 مقاتل ومدني على متن حافلات من مدينة دوما إلى جرابلس في شمال سوريا، في اليوم الثاني من عملية إجلاء مقاتلي المعارضة، من هذا الجيب الأخير المتبقي تحت سيطرتهم على أبواب دمشق، تنفيذاً لاتفاق رعته روسيا ويمهد الطريق لاستعادة النظام السيطرة على الغوطة الشرقية بأكملها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": "غادرت الدفعة الثانية من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم عبر الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى منطقة جرابلس، وذلك تمهيداً لإخلاء المدينة من المسلحين، وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها".

وأضافت الوكالة أن "24 حافلة تقل 1198 مسلحاً وعائلاتهم خرجت مساء الثلاثاء، من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري".