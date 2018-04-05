السعودية تمنح 10 مليارات دولار لليمن في 3 سنوات و5 ملايين لتونس

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المركز تمكن منذ إنشائه في مايو عام 2015 حتى اليوم من تنفيذ 367 برنامجاً في 40 دولة، كان لليمن النصيب الأكبر حيث نفذ فيها 217 مشروعاً، موضحا أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، موزعة بين المساعدات الإنسانية والإنمائية والغذائية، ودعم اللاجئين اليمنيين والبنك المركزي اليمني، ومكافحة وباء الكوليرا ورعاية الأم والطفل وغيره.

من جهة أخرى، وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار، لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به.

وقع مذكرة التفاهم، المهندس يوسف البسام نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي.