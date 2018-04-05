الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً

الشارقة 24 – وام:

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، تعديلاً وزارياً شمل وزارات الشباب والرياضة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية القول إن هذا التعديل جاء طبقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول.

وأوردت أنه تم تعيين محمد حطاب وزيراً للشباب والرياضة خلفاً للهادي ولد علي، وسعيد جلاب وزيراً للتجارة خلفاً لمحمد بن مرادي، وعبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية خلفاً لحسن مرموري، ومحجوب بدة وزيراً للعلاقات مع البرلمان خلفاً لطاهر خاوة.