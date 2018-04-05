السعودية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

الشارقة 24 – وام:

اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية من صعدة اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي: إنه وفي تمام الساعة الـ 9:31 من مساء الأربعاء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية "صعدة"، باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد بأن الصاروخ كان باتجاه جازان وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، فيما أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة، بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية، يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.