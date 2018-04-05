فلسطينيون يشيعون جثمان شاب استشهد برصاص الاحتلال

الشارقة 24 – رويترز:

أجرى فلسطينيون، يوم الأربعاء، مراسم لتشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، على حدود غزة.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يوم الجمعة، احتجاجاً مدته ستة أسابيع في خيام أُقيمت على امتداد السياج الحدودي بين قطاع غزة المحاصر وفلسطين المحتلة 1948، للضغط من أجل حق عودة اللاجئين إلى القرى والبلدات التي كانت تعيش فيها أُسرهم.

وقال مسؤولون إن 16 فلسطينياً استشهدوا، بعدما أطلقت عليهم قوات الاحتلال النار في أول أيام الاحتجاج، والفلسطيني السابع عشر الذي استشهد يدعى أحمد عمر عرفة "25 عاماً"، وكان واقفاً على بعد 50 متراً من السياج عندما أُصيب بطلق ناري.