أميركا تعلن قرب انتهاء مهمة القضاء على "داعش" في سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن البيت الأبيض في بيان، يوم الأربعاء، أن المهمة العسكرية الأميركية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، تقترب من نهايتها سريعاً، حيث أصبح التنظيم مدمراً بالكامل تقريباً.

وقال البيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا لا يزالون على التزام بالقضاء على وجود داعش المحدود في سوريا والذي لم تتخلص منه قواتنا بعد"، وحث دول المنطقة والأمم المتحدة على المساعدة في ضمان "ألا يعاود التنظيم الإرهابي الظهور مطلقاً".

إلى ذلك، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: إن الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي هذا الأسبوع، على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبياً.

وأضاف المسؤول أن ترامب لم يقر جدولاً زمنياً محدداً لسحب القوات، وتابع أنه يريد ضمان هزيمة "داعش"، ويريد من دول أخرى في المنطقة والأمم المتحدة، بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا.

وأوضح المسؤول "لن نسحب القوات على الفور، لكن الرئيس ليس مستعداً لدعم التزام طويل الأجل".