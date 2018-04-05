واشنطن تدين هجوم الحوثيين على ناقلة نفط سعودية

الشارقة 24 – وام:

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها الشديد، وإدانتها للهجوم الذي نفذه الحوثيون، يوم الأربعاء، على ناقلة نفط سعودية تجارية، أثناء تنقلها في أحد ممرات الشحن الدولية، في باب المندب المضيق البحري الأكثر ازدحاماً، أمام حركة التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية.

واعتبر البيت الأبيض في بيان، الهجوم محاولة جديدة للحوثيين لتصعيد الحرب في اليمن، مذكراً بالتهديدات العلنية التي أطلقوها في وقت سابق من هذا العام، بمهاجمة الحركة البحرية التجارية الدولية بالبحر الأحمر، بما في ذلك شن هذا الهجوم قرب ميناء الحديدة الحيوي.

ولفت البيان إلى تزامن هذا الهجوم الحوثي مع المؤتمر رفيع المستوى، الذي عقد في جنيف لإعلان التبرعات لخطة مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

واتهم البيت الأبيض في البيان، النظام الإيراني بمواصلة إطالة أمد الأزمة في اليمن، وتوفير الأسلحة المزعزعة للاستقرار إلى الحوثيين الانقلابيين، الذين طالبهم بالتقيد بوقف التصعيد في اليمن، وإظهار التزامهم بعملية السلام عبر الدخول في حوار بناء.