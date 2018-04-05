التحالف العربي يعمل لتأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر

الشارقة 24 – كونا:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف يملك زمام المبادرة، أرضاً وجواً وبحراً، ويعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض، يوم الأربعاء، أن الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ، وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لصواريخ الميليشيات.

وأشار المالكي، إلى أن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، وأن أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق هذه المساعدات والمواد الأولية، مبيناً أن التحالف استهدف الأربعاء، معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة التي حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة، مشدداً على أهمية معركة صعدة، نظراً لكونها مركزاً لإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية على المملكة.