رؤساء تركيا وروسيا وإيران يؤكدون التمسك بوحدة سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الإيراني والروسي، عقب اختتام قمة ثلاثية بينهم بالعاصمة التركية أنقرة: إنه اتفق مع بوتين وروحاني على أهمية وحدة الأراضي السورية، واستبعاد جميع التنظيمات الإرهابية، وأضاف أن الشعب السوري هو الطرف الخاسر من الأزمة والاشتباكات الدائرة في بلاده، مؤكداً في المقابل أن الطرف الرابح معروف من قبل الجميع.

وأشار إلى أن الهدف من القمة الثلاثية، هو إعادة إنشاء وإحياء سوريا يسودها السلام في أقرب وقت، داعياً المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.

وفيما يتعلق بالتطورات التي يشهدها الشمال السوري، قال أردوغان "لن نسمح بأن يخيم الظلام على مستقبل سوريا والمنطقة نتيجة تسلط عدد من التنظيمات الإرهابية"، وأضاف "وحدة التراب السوري لا غنى عنها بالنسبة لنا، وتركيا على استعداد للعمل مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت منطقة مؤهلة كي يعيش فيها إخواننا السوريون".

وأوضح أن أي عقلية لا تقبل بتطابق أهداف تنظيم "داعش"، وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري وحزب العمال الكردستاني، "لا يمكنها خدمة السلام الدائم في سوريا"، وأكد عدم توقف بلاده حتى استتباب الأمن في جميع المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي، وعلى رأسها مدينة منبج في سوريا.

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، مؤكداً حتمية عدم إضاعة الوقت "لأن الناس يموتون هناك".

من جهته، شدد بوتين على أهمية ألا يتم تسييس المساعدات الإنسانية في سوريا، مبيناً أن أردوغان تقدم بمقترحات لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين في سوريا لتشمل مناطق درع الفرات، وأضاف "نحن نعمل مع شركائنا الأتراك والإيرانيين للتوصل إلى حل للوضع في سوريا"، موضحاً "أننا كدول ضامنة نعمل على زيادة التنسيق من أجل تخفيف التوتر في سوريا".

وأفاد بوتين بأن الزعماء الثلاثة ناقشوا في القمة الملف السوري بكل تفاصيله، وأن روسيا تشدد مثل تركيا وإيران على أهمية وحدة الأراضي السورية، وتطرق إلى ما تتحمله تركيا من مسؤولية كبرى في القضية الفلسطينية، وما قدمته من أجل الشعب السوري.

من جهته، قال روحاني إن بلاده تريد من الجميع الاعتراف بوحدة تراب سوريا وسيادتها الوطنية، مشدداً على أنه ليس من حق أي دولة اتخاذ قرار بشأن مستقبل سوريا، وأوضح أن مستقبل سوريا يخص الشعب السوري فقط، لافتاً إلى أنه بإمكان الشعب السوري اتخاذ القرار بشأن مستقبله الخاص عبر المشاركة في انتخابات حرة والمطالبة بإصلاح دستوري.