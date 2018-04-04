4 دول كبرى تتعهد بمحاسبة مستخدمي غاز الأعصاب

الشارقة 24 – وام:

أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أيّ كان وفي أي مكان في العالم، مجددة بهذا الصدد التزامها الصارم، بضمان محاسبة كافة المسؤولين عن استخدام هذا النوع من السلاح في سوريا وخارجها.

جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدره، يوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، بالإضافة إلى القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، وذلك بمناسبة مرور عام منذ الاعتداء الكيماوي المروع بغاز الأعصاب في بلدة خان شيخون، على يد قوات النظام السوري، وتسبب في إصابات مأساوية لمئات الرجال والنساء والأطفال.

ونوه البيان إلى أنه وعلى مدى سبع سنوات، لم تهدأ الاعتداءات التي ينفذها النظام السوري ضد شعبه، ما تسبب في مواصلة معاناته، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وذكر بالتعهد الذي قطعته روسيا على نفسها عام 2013، والقاضي بضمان أن تتخلى سوريا، عن كافة أسلحتها الكيماوية، مشيراً إلى أنه ومنذ ذلك الحين، وجد محققون دوليون مكلفون من مجلس الأمن الدولي، بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مسؤول عن استخدام غاز سامّ في أربعة اعتداءات مختلفة.

وقال البيان: "بدلاً من أن تفي روسيا بما وعدت به، كان رد فعلها استخدام الفيتو في مجلس الأمن، لإلغاء التحقيق حيث في كل مرة يُستخدم فيها سلاح كيماوي تقوض الإجماع العالمي ضد استخدام هذا السلاح"، واعتبر كل استخدام لهذا السلاح بمثابة انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ويقوض بشدة النظام الدولي.