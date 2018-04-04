ترامب يسعى للانسحاب من سوريا والبنتاغون يؤكد استمرار المهمة

الشارقة 24 – رويترز:



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يريد "الخروج" من سوريا، ووعد باتخاذ قرارات قريباً وذلك رغم تحذير مستشاريه من أن الأمر لا يزال يتطلب عملاً شاقاً لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وإرساء الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها منه.



وتشير تصريحات ترامب إلى اعتقاده بأن الحملة التي يدعمها الجيش ضد التنظيم الإرهابي في سوريا تقترب من الانتهاء، غير أن وزارة الدفاع "البنتاجون" ووزارة الخارجية أشارتا إلى الحاجة لمزيد من الجهود.



وأضاف ترامب للصحافيين: لقد حان الوقت، حققنا نجاحاً كبيراً ضد "داعش"، سوف ننجح عسكرياً في مواجهة أي أحد، لكن أحياناً يكون من المناسب العودة إلى الوطن، ونحن نفكر في ذلك بجدية شديدة.



وتنشر الولايات المتحدة نحو 2000 جندي في سوريا، يقاتلون داعش.



وأعلن الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، باعتباره قائداً للقيادة المركزية، الثلاثاء، أنه جرت استعادة أكثر من 90 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا.



وأضاف، نحن في سوريا لقتال تنظيم داعش، تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنته وسنكملها.



وصرح فوتيل بأنه يرى دوراً للجيش، في جهود إرساء الاستقرار بسوريا.



وأوضح "أعتقد أن الجزء الصعب لا يزال أمامنا، وهو بسط الاستقرار في تلك المناطق وتعزيز مكاسبنا وإعادة الناس إلى منازلهم".



وتابع "يوجد دور عسكري في هذا، بالتأكيد في مرحلة إرساء الاستقرار".