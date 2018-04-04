سقوط عدد من القتلى بأعمال عنف في العراق

الشارقة 24 – وام:



سقط عدد من القتلى والجرحى، في أعمال عنف الثلاثاء، بأكثر من منطقة في العراق.



وأعلن مجلس ناحية قره تبه في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية، عن مقتل امراة وإصابة ثلاثة من أطفالها، بسقوط قذيفة هاون على منزل سكني، في إحدى القرى جنوب الناحية.



كما أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب البلاد، بأن قوة أمنية قتلت ثلاثة مسلحين في منطقة الثرثار، شمال مدينة الرمادي.



وقال مصدر في الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة لاصقة، كانت مثبتة أسفل حافلة صغيرة لنقل الركاب، وانفجرت أثناء مرورها بمنطقة البياع جنوب بغداد.



في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة التأميم، بانتحار طالبة تبلغ من العمر 13 عاماً شنقاً داخل منزلها، الكائن في حي الواسطي جنوب مدينة كركوك.