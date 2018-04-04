نصف مليار دولار من السعودية لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

الشارقة 24 – وام:



أعلنت المملكة العربية السعودية، تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018.



وأعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في كلمة أمام مؤتمر المانحين المخصص لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 بجنيف، عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018 سلمت للأمم المتحدة، مشيداً بالوقت ذاته بالشراكة مع جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية معرباً عن تطلعه إلى سرعة التنفيذ والتواجد المتوازن بجميع مناطق اليمن، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.