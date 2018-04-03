خادم الحرمين يعبر عن تقديره لتأكيد ترامب ضرورة التصدي لخطر إيران

الشارقة 24 – وام:



أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تقديره لتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضرورة التصدي للخطر الإيراني، الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض، من موقف قوي تجاه المليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، وتأكيد جهود السعودية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه، إضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، في العراق وسوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.



وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة، في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن المجلس تطرق إلى ما أكده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون وموقف المملكة في الدفاع عن مصالحها والمحافظة على أمنها عبر العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها.