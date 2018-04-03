"التعاون" يؤكد التزام دوله بحماية الشعب اليمني

الشارقة 24 – واس:



أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التزام دول مجلس التعاون بحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية، وإنقاذه من الميليشيات الحوثية التي تنتهك كافة القوانين الدولية، في استهدافها للمدنيين، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتهدد أمن المدنيين في دول الجوار بالصواريخ الباليستية التي تزودهم بها إيران، مهددة حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومعرضة الأمن والسلم الدوليين للخطر الجسيم.



جاء ذلك في مداخلة له في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم خطة الاستجابة لإغاثة اليمن، الذي افتتح أعماله الإثنين، في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وممثلي الدول الداعمة لليمن.



وبحث الزياني خلال لقائه غوتيريش، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأزمة في اليمن والوضع في سوريا والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.