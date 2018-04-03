الأمم المتحدة تجمع ملياري دولار لدعم اليمن

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت الأمم المتحدة، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية تزيد قيمتها على ملياري دولار، لمساعدة ملايين الجوعى والنازحين والمرضى في اليمن.



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مؤتمر للمانحين في جنيف على أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



وتعهدت السعودية والإمارات والكويت، بتقديم 1.25 مليار دولار.



وأعلنت بريطانيا المساهمة بنحو 240 مليون دولار، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 133 مليون دولار.



وأعلنت الولايات المتحدة، تخصيص حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 87 مليون دولار، بهدف مساعدة النازحين واللاجئين اليمنيين.