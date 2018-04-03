استئناف عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من دوما إلى شمال سوريا

الشارقة 24 - أ ف ب:



خرجت يوم الثلاثاء، دفعة جديدة من الحافلات من مدينة دوما، تقل مقاتلين ومدنيين من هذا الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، تنفيذاً لاتفاق أعلنته روسيا.



واستؤنفت الثلاثاء عملية الإجلاء من دوما إلى شمال سوريا ببطء، جراء خلافات بين قياديي جيش الإسلام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري سوري.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إخراج عدة حافلات تقل مسلحين من جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين، تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس" في الشمال السوري.



وأعلنت روسيا مساء الأحد التوصل إلى اتفاق "مبدئي على انسحاب مقاتلي جيش الإسلام"، من مدينة دوما.