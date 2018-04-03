رئيس كوبا ووزير خارجية السعودية يبحثان تطوير العلاقات

الشارقة 24 – وام:



بحث الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، خلال استقباله في مقر الرئاسة بالعاصمة هافانا، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقال الجبير: إن زيارته لكوبا تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة والتعاون المثمر في المجالات كافة، مضيفاً "لدينا توافق حول قضايا عدة وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين".