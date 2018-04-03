المخلافي يثمن جهود السعودية والإمارات في دعم اليمن

الشارقة 24 – واس:



ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في دعم الشعب اليمني، ومبادرتهما بإطلاق خطة عمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة، وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة، وكذلك تقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار، للحد من تدهور سعر العملة اليمنية.



وأكد المخلافي في كلمة له أمام مؤتمر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد في جنيف، على حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، للعام الجاري 2018، البالغة 2.96 مليار دولار، لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من هذه الأزمة .



وقال إن الحرب التي فرضها الانقلابيون في اليمن، أثرت تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن، وأوضح أن سلوك الميليشيات الحوثية الانقلابية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.